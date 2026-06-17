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Le secret du lac

Barbara Canepa, Anaïs Halard, Alexis Nesme

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Créée par Barbara Canepa, coscénarisée avec Anaïs Halard, cette série-concept, dont le tome 5 est dessiné par Alexis Nesme, continue d'ensorceler petits et grands. Dans ce nouvel opus, le Club du Samedi se retrouve plongé au coeur d'une étrange nuit en forêt... Encouragés par la mère de Fog, célèbre détective de Greenwood, son fils, Honey et Cotton partent camper près de la rivière. Ensemble, ils affronteront leurs peurs : ombres inquiétantes, bruits mystérieux et lueurs irréelles troublent leur expédition nocturne. Une silhouette sur une barque ressemblant à celle d'Urania aperçue sur l'eau attise leur curiosité...Intrigués, ils décident de mener l'enquête et, dans l'ombre, un nouveau mystère semble s'épaissir autour de la sorcière de Greenwood... Le Club du Samedi poursuit ses aventures avec une nouvelle histoire complète, entre frissons, humour et secrets partagés.

Par Barbara Canepa, Anaïs Halard, Alexis Nesme
Chez Editions Oxymore

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Auteur

Barbara Canepa, Anaïs Halard, Alexis Nesme

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Aventure

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Le secret du lac

Barbara Canepa, Anaïs Halard, Alexis Nesme

Paru le 17/06/2026

48 pages

Editions Oxymore

14,95 €

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