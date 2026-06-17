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#Roman francophone

Les ailes de la forêt

Jamy Gourmaud

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Saint-Laurent-du-Maroni, 1924. Emile revient en Guyane, terre de son enfance, pour trouver une espèce rare. Chasseur de papillons et aventurier malgré lui, il veut sauver sa boutique en profitant de l'engouement pour les lépidoptères. Aidé de Florine, une jeune femme insaisissable, il affronte la nature et les hommes, bagnards et trafiquants avides... Quand apparaît, tel un miracle, le morpho gynandromorphe, spécimen rarissime aux ailes d'un bleu aveuglant, sa quête se transforme en traque périlleuse, la convoitise embrasant la jungle et les salons parisiens. Un grand roman d'aventures de l'Amazonie vénéneuse au Paris des Années Folles. Jamy Gourmaud, plus communément appelé Jamy, journaliste scientifique, signe ici son premier roman.

Par Jamy Gourmaud
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Jamy Gourmaud

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Littérature française

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Les ailes de la forêt

Jamy Gourmaud

Paru le 17/06/2026

420 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

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