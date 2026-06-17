The Lost Signal & This Communication Tome 9

Après la mort de Yoshinaga, les particules de lumière chargées des souvenirs de Deluha continuent de se disperser, révélant aux chasseuses l'ensemble des crimes qu'il a commis jusqu'à présent. Acculé, Deluha fait face aux six adolescentes évoluées et tente une nouvelle fois d'effacer leur mémoire. Mais soudain... il perd connaissance. Lorsqu'il se réveille dans un lieu inconnu, tout est confus. Nana apparaît devant lui, et une évidence s'impose : la jeune fille est bien plus grande que dans ses souvenirs.