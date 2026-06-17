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Armageddon Game

Kevin Eastman, Tom Waltz, Juni Ba, Sophie Campbell

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Dans Tortues Ninja Reborn Tome 6 - Armageddon Game : début de partie, la série de Sophie Campbell s'intègre au grand évènement " Armageddon Game ", que nous publions sur un ensemble de trois tomes à forte pagination. Ce tome double comporte les numéros de la série régulière à suivre en parallèle du récit principal. Découvrez comment Shredder vient alerter les Tortues des terribles plans du Roi des Rats, puis comment les Tortues restées à New York vont résister aux machinations menées par Krang, Baxter Stockman et Madame Null. Un ensemble d'intrigues haletantes qui profitent des superbes dessins de Fero Pe, avec en outre un numéro entièrement écrit et illustré par Juni Ba, l'une des voix les plus singulières de la bande dessinée américaine. Tortues Ninja Reborn T6 est l'avant-dernier tome de la série de Campbell et un immanquable pour profiter d'Armageddon Game dans son ensemble, avant le final explosif de la série à découvrir dans le tome 7 plus tard dans l'année !

Par Kevin Eastman, Tom Waltz, Juni Ba, Sophie Campbell
Chez Hi Comics

|

Auteur

Kevin Eastman, Tom Waltz, Juni Ba, Sophie Campbell

Editeur

Hi Comics

Genre

Comics Super-héros

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Armageddon Game

Kevin Eastman, Tom Waltz, Juni Ba, Sophie Campbell

Paru le 17/06/2026

112 pages

Hi Comics

29,95 €

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Scannez le code barre 9782378874452
9782378874452
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