AnimeLand Numéro 255, NarutoJuillet - Septembre 2026 A l'occasion de l'ouverture de Konoha Land qui a pris ses quartiers au Parc Spirou Avignon, et au lancement du jeu de plateau Naruto Shippûden Battle accompagné de ses figurines, AnimeLand propose un numéro spécial Naruto. Au coeur de cette mission : Une analyse du mangaUn portrait de Masashi KishimotoDes reportages aux Parcs Naruto en France et au JaponL'histoire de la production des animeLe jeu de plateau Naruto Shippûden BattleLes futures générations avec Boruto et les spin-offsUn portrait de Seishi Kishimoto, le frère oubliéLes témoignages des comédiens de VF Grâce à de nombreuses sources japonaises, AnimeLand retrace la chronologie de la création de Naruto, manga comme anime. En bonus, retrouvez une préface de Nicolas Jaffre, animateur français sur Naruto Shippûden ! Et qui parle de Naruto est obligé de faire le lien vers Hiroaki Samura (L'Habitant de l'infini), l'un des artistes les plus importants quand on cite les influences de Masashi Kishimoto. On vous propose donc un portrait bien complet (avec plein d'infos inédites), un reportage de son exposition qui a eu lieu en 2024 à Angoulême, et un compte rendu de sa conférence de presse et masterclass. Pour prolonger ce large morceau dédié à Naruto, AnimeLand partage un dossier spécial ninja avec une sélection de titres (inédits ou pas en France) et un entretien avec les directeurs du jeu Ninja Gaiden 4, Masakazu Hirayama et Yuji Nakao, respectivement directeur chez Team Ninja et Platinum Games. Nous sommes aussi longuement entretenu avec Pierre François Souyri, historien et spécialiste du shinobi qui nous éclaire sur l'évolution de cette figure très fantasmée ! Outre la rubrique Wishliste qui fait le point sur les sorties manga et anime importantes du moment, retrouvez la rubrique Aparté bien garnie en entretiens, avec : Gu Jei et Mu Tou, réalisateurs de La Légendes de Hei 1 & 2. Baku Kinoshita, réalisateur du Dernier Souffle d'un Yakuza. Jules Kollisch, Hagane et Izu, tantô, dessinateur et scénariste de Kraken Mare. Pomodorosa, illustrateur, designer et musicien.