Cavalcade !

Les chevaux, déjà représentés en nombre sur les parois des grottes ornées de la préhistoire, accompagnent la vie des humains depuis la nuit des temps. Ces derniers les ont longuement observés, puis domestiqués. Ces animaux puissants et rapides sont devenus une ressource indispensable pour l'agriculture, la chasse, les guerres, les grandes découvertes... Aujourd'hui encore, ils sont de merveilleux compagnons. On peut partir en balade avec eux, faire des compétitions, ou les admirer dans des spectacles impressionnants. Une relation spéciale s'est créée entre le cavalier et son cheval, basée sur la confiance et l'amitié. Ce livre propose de découvrir cette belle histoire et le monde fascinant des chevaux. En selle !