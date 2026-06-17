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#Roman francophone

Indomptables

Bruno Doucey

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"La défaite n'est pas une option." Un boxeur, champion du monde poids lourds, né dans les immensités de l'ex-URSS, se bat pour son pays, l'Ukraine. Une petite Népalaise des contreforts de l'Himalaya, devenue enfant soldat, accède au sommet des courses d'endurance et remporte le Marathon du Mont-Blanc. Une femme se terre, comme tant d'autres habitants, dans un abri antiaérien aux abords de Marioupol, pour échapper aux frappes russes... Trois personnages en quête de liberté, trois indomptables dont les chemins se croisent, inéluctablement, dans une furieuse envie de vivre. Comment échapper à la vie que les autres, l'Histoire, les guerres ou l'idéologie, ont tracée pour nous ? Sous la plume de Bruno Doucey, romancier, poète et éditeur de poètes, l'esprit de résistance ne cède pas un pouce de terrain à la raison du plus fort. Avec Indomptables, l'écrivain nous offre un sublime roman sur l'effort, le dépassement de soi et la puissance de nos imaginaires.

Par Bruno Doucey
Chez J'ai lu

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Auteur

Bruno Doucey

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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Indomptables

Bruno Doucey

Paru le 17/06/2026

256 pages

J'ai lu

8,90 €

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Scannez le code barre 9782290415542
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