Après avoir passé plusieurs années en Suède, Martta, la fille adoptive de Jenny et de Fredrik Barker, revient à Turku, en Finlande. Là-bas, elle trouve du travail à la bibliothèque populaire, tandis que Robert Barker, le directeur de l'usine de coton, l'introduit dans les milieux mondains. Mais elle est attirée par le charme brut de Joho, son ami d'enfance, ouvrier au chantier naval. La haute société pourra-t-elle faire abstraction de l'origine paysanne de Martta ? En même temps, une grève générale se profile... Une histoire d'amour et d'initiation au début du xxe siècle dans une Finlande sous le jour russe. Traduit du finnois par Sébastien Gagnoli.