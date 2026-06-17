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Les années bleues Tome 2

Ito

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En japonais, pour écrire le mot " jeunesse ", on utilise deux idéogrammes qui signifient " printemps bleu ". Journal intime retraçant une scolarité au lycée depuis la cérémonie de rentrée jusqu'à la remise des diplômes, Les Années bleues est le récit au quotidien d'une première histoire, celle de Miho et Murata. Les élans et les chutes, les moments de grâce et les incompréhensions. Les coeurs qui débordent ou se brisent, les corps qui se rencontrent. Diptyque entièrement dessiné en couleurs par l'illustratrice et mangaka ito, dont c'est la première parution en français, Les Années bleues capte avec justesse la lumière si particulière de l'éveil à l'amour et au désirs.

Par Ito
Chez Casterman

| 2 Partages

Auteur

Ito

Editeur

Casterman

Genre

Seinen/Homme

2

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Les années bleues Tome 2

Ito trad. Gaëlle Ruel

Paru le 17/06/2026

224 pages

Casterman

10,95 €

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