Tout l'espagnol aux concours

L'ouvrage indispensable pour se préparer efficacement aux épreuves d'expression écrite : - Enrichir sa rédaction, son expression et sa culture hispanique - Améliorer son niveau d'espagnol 20 fiches Langue pour s'exprimer de façon correcte et naturelle. 20 fiches Vocabulaire pour connaître les expressions liées aux thèmes des sujets de concours. 30 fiches Civilisation pour tout savoir des problématiques du monde hispanophone. 8 sujets d'entraînement pour vous préparer efficacement avec des sujets d'annales inédits, analysés et corrigés. Cette 6e édition est mise à jour des nouveaux formats d'épreuves des concours.