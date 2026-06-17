Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Histoire de la sexualité

Scarlett Beauvalet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment la sexualité, sous toutes ses formes, a-t-elle été vécue, pensée et représentée à l'époque moderne ? Quelle fut véritablement l'intimité des Français et que nous apprend-elle sur le lien au plaisir, à l'interdit et au poids des règles sociales ? Objet de fascination et de crainte, célébrée ou condamnée, elle a subi les entreprises moralisatrices et normatives des autorités ecclésiastiques, médicales et judiciaires : de la libertine à la sorcière ou à l'hystérique il n'y a qu'un pas... et seul ne peut exister que le couple hétérosexuel. Mais malgré un long silence, marqué par la culpabilité et la peur, peu à peu se font jour des discours discordants et des pratiques nouvelles qui montrent une réalité bien différente, où le corps et la jouissance se libèrent des lois sacrées et profanes. Ecrits religieux, médicaux, juridiques, actes judiciaires, témoignages privés, oeuvres littéraires... autant de sources ici convoquées pour offrir au lecteur une vision plus juste et souvent étonnante du moi intime de toute une société.

Par Scarlett Beauvalet
Chez Dunod

|

Auteur

Scarlett Beauvalet

Editeur

Dunod

Genre

Histoire des mentalités

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire de la sexualité par Scarlett Beauvalet

Commenter ce livre

 

Histoire de la sexualité

Scarlett Beauvalet

Paru le 17/06/2026

320 pages

Dunod

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100893188
9782100893188
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.