Histoire de la sexualité

Comment la sexualité, sous toutes ses formes, a-t-elle été vécue, pensée et représentée à l'époque moderne ? Quelle fut véritablement l'intimité des Français et que nous apprend-elle sur le lien au plaisir, à l'interdit et au poids des règles sociales ? Objet de fascination et de crainte, célébrée ou condamnée, elle a subi les entreprises moralisatrices et normatives des autorités ecclésiastiques, médicales et judiciaires : de la libertine à la sorcière ou à l'hystérique il n'y a qu'un pas... et seul ne peut exister que le couple hétérosexuel. Mais malgré un long silence, marqué par la culpabilité et la peur, peu à peu se font jour des discours discordants et des pratiques nouvelles qui montrent une réalité bien différente, où le corps et la jouissance se libèrent des lois sacrées et profanes. Ecrits religieux, médicaux, juridiques, actes judiciaires, témoignages privés, oeuvres littéraires... autant de sources ici convoquées pour offrir au lecteur une vision plus juste et souvent étonnante du moi intime de toute une société.