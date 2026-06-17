Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

L'exil des monarques

Hélène Becquet

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la Révolution française jusqu'en 1950, une quinzaine de monarques français - Bonaparte, Orléans, Bourbons - ont pris le chemin de l'exil, entraînant avec eux leur famille et une partie de leur suite. Dans une Europe majoritairement monarchique, ces départs n'étaient cependant pas synonymes de renoncement et chacun oeuvrait, à distance, à la reconquête du pouvoir. Sous la direction d'Hélène Becquet, historiens et historiennes reviennent sur cette période profondément instable de l'histoire de France et posent un regard neuf sur l'exil. A rebours d'une historiographie du désespoir, ils ravivent les luttes politiques et les discordances qui opposèrent trois dynasties et contribuèrent à l'avènement de la république.

Par Hélène Becquet
Chez Dunod

|

Auteur

Hélène Becquet

Editeur

Dunod

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'exil des monarques par Hélène Becquet

Commenter ce livre

 

L'exil des monarques

Hélène Becquet

Paru le 17/06/2026

240 pages

Dunod

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100892969
9782100892969
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.