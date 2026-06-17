L'exil des monarques

Depuis la Révolution française jusqu'en 1950, une quinzaine de monarques français - Bonaparte, Orléans, Bourbons - ont pris le chemin de l'exil, entraînant avec eux leur famille et une partie de leur suite. Dans une Europe majoritairement monarchique, ces départs n'étaient cependant pas synonymes de renoncement et chacun oeuvrait, à distance, à la reconquête du pouvoir. Sous la direction d'Hélène Becquet, historiens et historiennes reviennent sur cette période profondément instable de l'histoire de France et posent un regard neuf sur l'exil. A rebours d'une historiographie du désespoir, ils ravivent les luttes politiques et les discordances qui opposèrent trois dynasties et contribuèrent à l'avènement de la république.