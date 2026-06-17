Langue de piaf

"Mes leçons d'oiseau ont lieu chaque mercredi sur ma branche. Au départ, seul le verdier me faisait classe mais, bien vite, il s'est lassé. Il a rameuté ses relations et, depuis, j'ai une multitude de profs qui donnent du bec pour m'instruire". Dès que Salomon ouvre la bouche pour parler, les mots se bousculent et se mélangent. Alors, il préfère ne rien dire et se réfugier sur les branches d'un arbre pour lire. Jusqu'au jour où un oiseau lui parle, et qu'il réussit à lui répondre... sans bégayer... et en cuicuitant ! Un roman drôle et touchant qui donne des ailes !