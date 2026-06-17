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#Roman jeunesse

Langue de piaf

François Ravard, Emmanuel Bourdier

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"Mes leçons d'oiseau ont lieu chaque mercredi sur ma branche. Au départ, seul le verdier me faisait classe mais, bien vite, il s'est lassé. Il a rameuté ses relations et, depuis, j'ai une multitude de profs qui donnent du bec pour m'instruire". Dès que Salomon ouvre la bouche pour parler, les mots se bousculent et se mélangent. Alors, il préfère ne rien dire et se réfugier sur les branches d'un arbre pour lire. Jusqu'au jour où un oiseau lui parle, et qu'il réussit à lui répondre... sans bégayer... et en cuicuitant ! Un roman drôle et touchant qui donne des ailes !

Par François Ravard, Emmanuel Bourdier
Chez Flammarion

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Auteur

François Ravard, Emmanuel Bourdier

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Langue de piaf

François Ravard, Emmanuel Bourdier

Paru le 17/06/2026

96 pages

Flammarion

12,90 €

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Scannez le code barre 9782080146625
9782080146625
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