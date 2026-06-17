Les lettres bâtons

Un livre aux pages entièrement effaçables pour découvrir le tracé des lettres majuscules bâtons et s'entraîner à les écrire ! Les pages s'effacent avec le capuchon du feutre ou un chiffon humide. Un modèle fléché pour décomposer le tracé Des conseils pour tracer les lettres classées en fonction de leur forme Des repères et des modèles de chaque côté pour les droitiers et les gauchers Une phrase et une image pour contextualiser.