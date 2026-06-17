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Je suis en maternelle - Les lettres bâtons

Caroline Dall'Ava, Ava caroline Dall'

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Un livre aux pages entièrement effaçables pour découvrir le tracé des lettres majuscules bâtons et s'entraîner à les écrire ! Les pages s'effacent avec le capuchon du feutre ou un chiffon humide. Un modèle fléché pour décomposer le tracé Des conseils pour tracer les lettres classées en fonction de leur forme Des repères et des modèles de chaque côté pour les droitiers et les gauchers Une phrase et une image pour contextualiser.

Par Caroline Dall'Ava, Ava caroline Dall'
Chez Flammarion

| 1 Partages

Auteur

Caroline Dall'Ava, Ava caroline Dall'

Editeur

Flammarion

Genre

Ecriture, lecture

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Je suis en maternelle - Les lettres bâtons

Caroline Dall'Ava, Ava caroline Dall'

Paru le 17/06/2026

12 pages

Flammarion

9,50 €

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Scannez le code barre 9782080143945
9782080143945
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