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#Roman jeunesse

Un nouveau concurrent

Disney

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Résumé La saison des courses automobiles a commencé ! Mais Flash est inquiet... Il ne gagne plus aucune compétition ! Un nouveau champion, nommé Storm, est devenu le roi des circuits. C'est une voiture plus récente et ultra-rapide ! Flash redeviendra-t-il le meilleur ? Une aventure de Flash McQueen et ses amis adaptée aux lecteurs débutants ! - Pour tous les fans de voitures et de course ! - Une maquette richement agrémentée d'illustrations originales - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Un nouveau concurrent

Disney

Paru le 17/06/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355236
9782017355236
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