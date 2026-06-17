Un nouveau concurrent

Résumé La saison des courses automobiles a commencé ! Mais Flash est inquiet... Il ne gagne plus aucune compétition ! Un nouveau champion, nommé Storm, est devenu le roi des circuits. C'est une voiture plus récente et ultra-rapide ! Flash redeviendra-t-il le meilleur ? Une aventure de Flash McQueen et ses amis adaptée aux lecteurs débutants ! - Pour tous les fans de voitures et de course ! - Une maquette richement agrémentée d'illustrations originales - Un texte pensé pour les lecteurs débutants, avec un vocabulaire et une syntaxe adaptés Dès 6 ans.