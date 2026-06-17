Les guides EVASION vous proposent une immersion au coeur des pays, pour les voyageurs en quête d'authenticité et de rencontres différentes. Ecrit par plusieurs autrices passionnées de longue date par la Grèce et qui y résident une partie de l'année, le guide Evasion " Athènes et le Péloponnèse " mêle coups de coeur vécus, adresses ultra-sélectionnées, sites archéologiques confidentiels et rencontre avec les habitants. On n'en oublie pas les randonnées, les expériences nature et les hébergements de caractère, pour voyager comme un initié plutôt que comme un touriste. Ce guide couvre : - Athènes, où vous arrivez, et tout le Péloponnèse : les incontournables de la Grèce antique (Mycènes, Epidaure, Corinthe, Olympie, Sparte), mais aussi des régions plus confidentielles, comme le Magne, l'île de Cythère ou les îles très secrètes du golfe Saronique. - La région de Delphes avec des excursions dans les parcs naturels. Vous y trouverez notamment : - Des circuits sur mesure et un circuit sans voiture pour voyager plus tranquillement. - Des balades secrètes et des randonnées pour découvrir les paysages sauvages de la Grèce ou pour s'immerger dans la culture locale.