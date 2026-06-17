Ce que j'aurais voulu lire dans ma jeunesse

Ce manifeste de libération s'impose comme une oeuvre de volonté pure, conçue pour réveiller la ferveur des consciences en devenir. Dédié aux adolescents et aux jeunes adultes, il se veut un acte de salubrité de l'esprit et une offensive radicale pour extirper les morales anti-nature et les dogmes déclinants avant qu'ils ne consument l'élan vital. Entre les mains d'une génération en quête d'absolu, ce texte devient une arme de souveraineté, destinée à préserver l'instinct et à restaurer la puissance de l'individu face aux carcans de la décadence.