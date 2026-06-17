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Ce que j'aurais voulu lire dans ma jeunesse

Marius Kenne

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Ce manifeste de libération s'impose comme une oeuvre de volonté pure, conçue pour réveiller la ferveur des consciences en devenir. Dédié aux adolescents et aux jeunes adultes, il se veut un acte de salubrité de l'esprit et une offensive radicale pour extirper les morales anti-nature et les dogmes déclinants avant qu'ils ne consument l'élan vital. Entre les mains d'une génération en quête d'absolu, ce texte devient une arme de souveraineté, destinée à préserver l'instinct et à restaurer la puissance de l'individu face aux carcans de la décadence.

Par Marius Kenne
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Marius Kenne

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Actualité médiatique internati

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Ce que j'aurais voulu lire dans ma jeunesse

Marius Kenne

Paru le 17/06/2026

76 pages

Le Lys Bleu

11,50 €

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Scannez le code barre 9791044042231
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