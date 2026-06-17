Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

To Your Eternity Tome 25

Yoshitoki Oima

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Imm et l'Observateur ont trouvé la sphère sur la terre promise. Cette sphère permet la transmission de tous les pouvoirs de l'Observateur, mais à peine l'ont-ils découverte que les knockers la dérobent. Par ailleurs, Kaibara lance un plan d'élimination globale alors que les compagnons d'Imm sont encore aux mains des knockers. La situation semble désespérée, mais quelqu'un fait son apparition devant la poupée... Où est la sphère et que va-t-il advenir d'Imm et de l'humanité ? Quel paysage se dessinera au terme de la bataille finale ? Le voyage éternel n'est pas encore fini : une nouvelle route se dessine. C'est une histoire sans fin, pour lui... et pour vous.

Par Yoshitoki Oima
Chez Pika Edition

|

Auteur

Yoshitoki Oima

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur To Your Eternity Tome 25 par Yoshitoki Oima

Commenter ce livre

 

To Your Eternity Tome 25

Yoshitoki Oima

Paru le 17/06/2026

208 pages

Pika Edition

7,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043304149
9791043304149
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.