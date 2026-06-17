To Your Eternity Tome 25

Imm et l'Observateur ont trouvé la sphère sur la terre promise. Cette sphère permet la transmission de tous les pouvoirs de l'Observateur, mais à peine l'ont-ils découverte que les knockers la dérobent. Par ailleurs, Kaibara lance un plan d'élimination globale alors que les compagnons d'Imm sont encore aux mains des knockers. La situation semble désespérée, mais quelqu'un fait son apparition devant la poupée... Où est la sphère et que va-t-il advenir d'Imm et de l'humanité ? Quel paysage se dessinera au terme de la bataille finale ? Le voyage éternel n'est pas encore fini : une nouvelle route se dessine. C'est une histoire sans fin, pour lui... et pour vous.