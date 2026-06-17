Vous pensiez tout savoir de la Terre Sauvage, ce territoire indompté où vivent Ka-Zar, sa compagne Shanna et le fidèle Zabu, le tigre à dents de sabre ? Vous vous trompiez ! Mais lorsque du vibranium est découvert au coeur de cette jungle préservée, Ka-Zar se voit contraint de renouer avec le monde "civilisé" , ce qui signifie pour lui, affronter Klaw et croiser la route des X-Men ! Le "Tarzan" de l'univers Marvel est à l'honneur dans cette INTEGRALE, qui vient clore la deuxième série régulière consacrée au personnage. En complément, l'album propose des extraits de Rampaging Hulk et Marvel Fanfare, avec une place de choix accordée à Shanna sous la plume de Steve Gerber, le créateur d'Howard le Canard.