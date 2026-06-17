Dans sa guerre contre le crime organisé, incarné par Silvermane et le Caïd, Spider-Man n'est pas seul. A ses côtés surgissent deux figures aussi mystérieuses que tourmentées : Tyrone Johnson et Tandy Bowen, alias la Cape et l'Epée. Traqués par l'inspecteur O'Reilly, soutenus par le Père Delgado, ils oscillent entre ténèbres et rédemption. Mais derrière leurs pouvoirs, une question demeure : qui sont-ils vraiment... et qui peut les comprendre ? Une nouvelle INTEGRALE est toujours un événement, surtout lorsqu'elle met en lumière des héros de second plan chers aux fans, dont une partie des aventures reste encore méconnue. Ce premier volume retrace les débuts de la Cape et de l'Epée dans Spectacular Spider-Man et rassemble également la toute première mini-série consacrée au duo.