Elle défend la loi. Il la brise. En quête de renouveau, Katalina, jeune avocate parisienne, se réfugie chez son père sur l'île de Rhodes. Lorsqu'elle croise le chemin d'Hélios, l'associé aussi séduisant qu'énigmatique de son père, elle ne comprend pas pourquoi il est aussi hostile. A chaque rencontre, l'alchimie entre eux est immédiate et explosive. Mais Hélios a de bonnes raisons de la tenir à l'écart : héritier de l'Adérfia, la mafia grecque, il porte sur ses épaules le poids de la violence et des secrets. Avec l'arrivée de Katalina, ses activités illégales sont compromises, et il n'a pas le droit à l'erreur. Pourtant, elle ne cesse de le défier et elle le trouble plus qu'il ne veut l'admettre... Bien que tout les oppose, ils sont irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Entre devoir et passion, Katalina et Hélios devront choisir ce qu'ils sont prêts à sacrifier... quitte à payer le prix du silence. #mafiaromance #romanticsuspens #enemiestolovers - Niveau d'intensité = 2/4 - Présence de trigger warnings A propos des autrices Carla Hay est une autrice française de romance contemporaine. Révélée en autoédition, elle a su conquérir un large lectorat grâce à ses histoires intenses, ancrées dans des univers forts et des personnages profondément humains. Romance sportive, romance psychologique, romance de Noël : elle a toujours à coeur de proposer des histoires d'amour engagées avec des héros green flag et des héroïnes qui n'ont pas froid aux yeux. Estelle Miccoli vit en région Rhône-Alpes avec son mari et ses enfants. Elle dévore des romances depuis son adolescence et aime les livres autant qu'elle raffole du chocolat. Sensible, têtue, mais aussi impulsive, elle se lance sur un coup de tête dans l'écriture de son premier roman Never Leave Me Again en 2018. Elle se découvre une véritable passion et ne peut s'arrêter de marteler les touches de son clavier afin de créer ses propres histoires d'amour. Son genre de prédilection est le romantic suspense. Entre action, sensations et émotions fortes, elle se jette à corps perdu avec ses personnages dans leurs aventures.