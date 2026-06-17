Servir froid

"Des combats saisissants, une action brutale, un rythme effréné : Abercrombie enchaîne si bien les trahisons, les rebondissements et les retournements de situation qu'il entretient le suspense jusqu'au bout. C'est son meilleur roman". George R. R. Martin, l'auteur du Trône de fer (Game of Thrones) La guerre est un enfer, mais c'est aussi un gagne-pain pour certains, comme Monza Murcatto, la plus célèbre et redoutée des mercenaires de Styrie. Trahie et laissée pour morte, Monza se voit offrir en guise de récompense un corps brisé et une haine brûlante envers ses anciens employeurs. Elle aura pour alliés un soûlard des moins fiables, le plus fourbe des empoisonneurs, un meurtrier obsédé par les nombres et un barbare décidé à se racheter une conscience. C'est le printemps en Styrie. Et avec le printemps, vient la vengeance. "Joe Abercrombie a su nous délivrer l'un des meilleurs récits de suspense au sujet de la trahison, et illustre avec brio ses conséquences sur l'âme humaine". Les Mille Mondes "Après Game of Thrones, cette oeuvre de fantasy très dark ferait une série parfaite". Hitek. fr