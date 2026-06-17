L'école maternelle

Joue dans la salle de classe, la cour de récré, la cantine, les toilettes, la salle de motricité... Un livre-jeu pour se familiariser avec l'école avant la rentrée en maternelle. Un livre-jeu grand format adapté aux tout-petits pour jouer avec les formes et les couleurs ! Un premier apprentissage des formes et des couleurs en s'amusant : 36 combinaisons forme/couleur apparaissent sur une frise tout autour de l'illustration. L'enfant s'amuse, seul ou à plusieurs, à les retrouver dans l'image.