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L'école maternelle

Julie Mercier

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Joue dans la salle de classe, la cour de récré, la cantine, les toilettes, la salle de motricité... Un livre-jeu pour se familiariser avec l'école avant la rentrée en maternelle. Un livre-jeu grand format adapté aux tout-petits pour jouer avec les formes et les couleurs ! Un premier apprentissage des formes et des couleurs en s'amusant : 36 combinaisons forme/couleur apparaissent sur une frise tout autour de l'illustration. L'enfant s'amuse, seul ou à plusieurs, à les retrouver dans l'image.

Par Julie Mercier
Chez Tourbillon

|

Auteur

Julie Mercier

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres-jeux

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L'école maternelle

Julie Mercier

Paru le 17/06/2026

10 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027613762
9791027613762
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