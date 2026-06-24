Les fiancées de Birkenau

Paris, mars 1944. A force de ruse et d'obstination, Jacob, Hannah Rosenfeld et leurs deux enfants sont parvenus à survivre à quatre années d'occupation nazie. Ils ont changé de nom et se sont même engagés dans la Résistance. Leur destin bascule lorsque toute la famille est prise dans une rafle et déportée à Auschwitz. Tandis que Jacob doit travailler dans une usine chimique, Hannah et ses deux filles Sarah et Miriam sont parquées dans le camp des femmes, où elles s'épuisent à construire la voie ferrée qui acheminent les sinistres convois. Elles tentent de survivre au froid, aux coups et à la faim. Une seule lueur dans cet enfer : Esther. Esther, la compagne de misère, dont la tendresse peut sauver Miriam du désespoir.