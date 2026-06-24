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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les fiancées de Birkenau

Rose Marlaur

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Paris, mars 1944. A force de ruse et d'obstination, Jacob, Hannah Rosenfeld et leurs deux enfants sont parvenus à survivre à quatre années d'occupation nazie. Ils ont changé de nom et se sont même engagés dans la Résistance. Leur destin bascule lorsque toute la famille est prise dans une rafle et déportée à Auschwitz. Tandis que Jacob doit travailler dans une usine chimique, Hannah et ses deux filles Sarah et Miriam sont parquées dans le camp des femmes, où elles s'épuisent à construire la voie ferrée qui acheminent les sinistres convois. Elles tentent de survivre au froid, aux coups et à la faim. Une seule lueur dans cet enfer : Esther. Esther, la compagne de misère, dont la tendresse peut sauver Miriam du désespoir.

Par Rose Marlaur
Chez City Editions

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Auteur

Rose Marlaur

Editeur

City Editions

Genre

XXe siècle

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Les fiancées de Birkenau

Rose Marlaur

Paru le 24/06/2026

448 pages

City Editions

18,90 €

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