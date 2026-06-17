Accidentally Amy

Izzy est habituellement très honnête. Mais aujourd'hui c'est son premier jour dans le job de ses rêves, elle est en retard et la barista appelle "Amy" trois fois sans réponse, alors... elle fait l'impensable : elle prend le Pumpkin Spice Latte d'Amy. Mais en se retournant, elle renverse le latte sur l'homme le plus séduisant qu'elle ait jamais vu, tachant son élégante chemise. Là, c'est la rencontre digne des meilleures comédies romantiques : étincelles, papillons dans le ventre, tout semble possible... jusqu'à ce qu'il lui dise : "A demain, Amy". Izzy se dit qu'elle détrompera son crush le lendemain et file. Mais à son arrivée au bureau, elle découvre que Blake Philipps, le vice-président de son entreprise, n'est autre que... le bel inconnu du Starbucks. S'il était charmant avec "Amy" , il se montre désagréable avec Izzy et ne trouve pas son explication drôle du tout. Pourtant, au fil des jours, l'attirance grandit entre eux, et ils vont devoir apprendre à travailler ensemble sans s'arracher la tête... ni les vêtements.