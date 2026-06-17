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#Beaux livres

Qui va où ?

Isa Pirracas

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Dans l'antre du sorcier, le bateau de la pirate, le château du fantôme... les invités ont une place bien précise ! Sauras-tu placer les personnages dans la bonne pièce ? Attention aux pièges ! Un livre-jeu malin et interactif, entre déduction et cherche-et-trouve, pour jouer avec les mondes merveilleux ! Observation, logique et imagination sont au rendez-vous. Un livre à jouer, dès 4 ans. Un jeu de déduction dans un univers merveilleux Qui va où ? propose un jeu de placement où l'enfant doit retrouver la bonne pièce pour chaque personnage en respectant des consignes précises. Chaque niveau ajoute de nouveaux défis, dans des décors peuplés de personnages fantastiques (sorcier, pirate, dragon, sirène et fantôme). Un vrai jeu de logique, à partager dès 4 ans. Une fabrication pensée pour le jeu Les décors deviennent de plus en plus grands et se déplient grâce à de grands rabats, et les personnages sont représentés par des autocollants épais repositionnables. L'enfant peut manipuler, déplacer, tester et recommencer à l'infini. Chaque double page offre une nouvelle mission, avec des indices à observer et des pièges à éviter. Une collection pour jouer partout, à tous les âges "Mes livres à jouer" est LA collection qui propose des expériences de jeu grâce à l'animation. Chaque titre est conçu pour une tranche d'âge spécifique, avec des principes ludiques adaptés : boîtes à formes, labyrinthes, jeux de tri, casse-têtes... Des livres pour jouer, réfléchir et s'amuser, seul ou à plusieurs.

Par Isa Pirracas
Chez Editions Milan

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Auteur

Isa Pirracas

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres-jeux

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Qui va où ?

Isa Pirracas

Paru le 17/06/2026

14 pages

Editions Milan

12,90 €

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Scannez le code barre 9782408063672
9782408063672
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