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#Album jeunesse

Prendre le temps

Paola Quintavalle, Miguel Tanco

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"Prendre le temps de planter une graine... et la regarder pousser. Prendre le temps d'échanger des secrets. Prendre le temps de s'arrêter un instant... et respirer". Un album apaisant pour exprimer les petits bonheurs de l'enfance à travers un univers sensible et drôle. Les auteurs invitent le lecteur à s'accorder du temps pour toutes ces situations qui semblent ordinaires mais qui font la richesse de la vie : chercher un trèfle à quatre feuilles ou s'amuser sous la pluie... Une invitation au lâcher-prise, au plaisir de l'imaginaire, et à ralentir le rythme quotidien des plus jeunes. Laisser de la place à l'imagination Prendre le temps, c'est laisser de la place pour l'imagination, les jeux et les rêveries... Un album qui encourage à ralentir le quotidien. Encourager les expériences L'autrice délivre un message, l'enfant qui grandit est celui qui expérimente... Prendre le temps de tenter des choses, c'est avancer. Un univers sensible Les illustrations, tantôt fouillées tantôt dépouillées, nous plongent dans un univers sans adultes et saisissent les enfants en pleine liberté dans leurs jeux, leur contemplation, leurs expériences les plus farfelues comme les plus simples. Bienvenue en enfance ! Un illustrateur multiprimé Miguel Tanco a reçu de nombreux prix tels que la Mention de la foire de Bologne, la Biennale de l'illustration ou le prix Leeureka 2025 du meilleur livre de non-fiction pour la jeunesse, avec L'étincelle en moi... Il a déjà illustré une quarantaine de livres.

Par Paola Quintavalle, Miguel Tanco
Chez Editions Milan

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Auteur

Paola Quintavalle, Miguel Tanco

Editeur

Editions Milan

Genre

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Prendre le temps

Paola Quintavalle, Miguel Tanco trad. Emmanuel Gros

Paru le 17/06/2026

56 pages

Editions Milan

12,90 €

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