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#Roman francophone

Candide

Voltaire, Bertrand Darbeau, Chloé Brendlé

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Le célèbre conte philosophique de Voltaire, suivi du parcours littéraire " Le conte philosophique " . Dans une édition 1re bac de français en couleurs, intégrant un cahier " Lecture cursive " . Jeune et naïf, Candide vit heureux au château de Thunder-ten-tronckh, vériparadis terrestre. Mais il en est chassé après avoir été surpris avec Cunégonde, la fille du baron dont il est éperdument amoureux. Son voyage l'emmène aux confins du monde et le confronte aux horreurs dont les hommes sont capables. Dans ce conte parodique, le philosophe des Lumières s'attache à contredire la doctrine de l'Optimisme selon laquelle "tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles". Le parcours "Le conte philosophique" Ce parcours étudie les spécificités de ce genre roi au XVIIIe siècle, mais s'intéresse également aux sources dans lesquelles il puise et à ses évolutions, notamment dans les romans à portée argumentative. Des prolongements artistiques viennent compléter ce groupement de textes. Le dossier Toutes les ressources utiles au lycéen dans le cadre de sa préparation du bac de français : - un avant-texte pour situer le conte philosophique dans son contexte- au fil du texte : - des points d'étape- des explications linéaires de scènes emblématiques- dans le dossier qui suit le texte : - des fiches de synthèse sur l'oeuvre et le parcours- des sujets guidés type bac- une section spécialement destinée aux élèves de 1re pour les aider à présenter le texte, au titre de la lecture cursive, lors de l'épreuve orale du bac de français Les ressources en ligneDans le guide pédagogique, téléchargeable sur www. editions-hatier. fr, l'enseignant trouvera une séquence complète et tous les corrigés : des questionnaires au fil du texte, des lectures d'images et des sujets de bac.

Par Voltaire, Bertrand Darbeau, Chloé Brendlé
Chez Hatier

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Auteur

Voltaire, Bertrand Darbeau, Chloé Brendlé

Editeur

Hatier

Genre

Lycée

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Candide

Voltaire, Bertrand Darbeau, Chloé Brendlé

Paru le 17/06/2026

240 pages

Hatier

3,10 €

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