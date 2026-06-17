West star story

Une virée sur la côte Ouest, des villes de légende, un voyage qu'elle n'aurait jamais osé s'offrir... et une rencontre aussi inattendue que bouleversante. Tina a quitté les Vosges pour quelques jours d'évasion, bien décidée à profiter de cette parenthèse loin de son quotidien trop lourd, de ses responsabilités et des vérités qu'elle préfère taire. Mike, lui, surgit au détour d'un café partagé à Los Angeles avec son regard troublant, son charme désarmant... et des secrets bien gardés. Entre attirance fulgurante, appels nocturnes, mensonges protecteurs et sentiments naissants, leur lien devient vite impossible à ignorer. Mais quand la vérité éclate et que deux univers que tout oppose se percutent, le désir ne suffit plus toujours à faire taire les peurs. S'aimer, est-ce encore possible quand tout les sépare la distance, les apparences, et les vies qu'ils n'osent pas vraiment montrer ?