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#Roman francophone

West star story

Lisa Sausy

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Une virée sur la côte Ouest, des villes de légende, un voyage qu'elle n'aurait jamais osé s'offrir... et une rencontre aussi inattendue que bouleversante. Tina a quitté les Vosges pour quelques jours d'évasion, bien décidée à profiter de cette parenthèse loin de son quotidien trop lourd, de ses responsabilités et des vérités qu'elle préfère taire. Mike, lui, surgit au détour d'un café partagé à Los Angeles avec son regard troublant, son charme désarmant... et des secrets bien gardés. Entre attirance fulgurante, appels nocturnes, mensonges protecteurs et sentiments naissants, leur lien devient vite impossible à ignorer. Mais quand la vérité éclate et que deux univers que tout oppose se percutent, le désir ne suffit plus toujours à faire taire les peurs. S'aimer, est-ce encore possible quand tout les sépare la distance, les apparences, et les vies qu'ils n'osent pas vraiment montrer ?

Par Lisa Sausy
Chez Butterfly éditions

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Auteur

Lisa Sausy

Editeur

Butterfly éditions

Genre

Romance sexy

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West star story

Lisa Sausy

Paru le 17/06/2026

600 pages

Butterfly éditions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782376529668
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