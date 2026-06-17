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#Roman francophone

The Summer We Fell in Love

Sally Blakely

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Le plan était de rester amis. Mais pourquoi suivre le plan ? Quand leurs carrières respectives les forcent à vivre aux extrémités opposées du pays, Joni et Ren, meilleurs amis depuis l'enfance, inventent une tradition aussi rassurante qu'inoffensive : s'accompagner mutuellement à chaque mariage auquel l'un d'eux est invité. Sans ambiguïté. Sans promesse. Sans risque... en théorie. Jusqu'au jour où un dérapage brise leur amitié et les éloigne pour de bon. Des années plus tard, Joni revient dans la maison de vacances que leurs familles partagent, à l'occasion du mariage de sa soeur. Une semaine. Un décor chargé de souvenirs. Et Ren, qu'elle n'a jamais vraiment cessé d'aimer. Déterminée à faire de cet événement un moment parfait, Joni accepte de jouer la comédie : prétendre que leur amitié est intacte, comme si certaines vérités n'attendaient pas d'être révélées. Mais entre les journées baignées de soleil et les nuits d'été sous les étoiles, les émotions refont surface, forçant Joni à affronter la question qu'elle a toujours évitée : aimer Ren, est-ce le laisser partir... ou enfin se battre pour leur histoire ?

Par Sally Blakely
Chez Editions ESI

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Auteur

Sally Blakely

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

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The Summer We Fell in Love

Sally Blakely

Paru le 17/06/2026

400 pages

Editions ESI

16,90 €

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