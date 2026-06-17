Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le Roy des Ribauds

Ronan Toulhoat, Erwann Ricord

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le Roy des Ribauds, c'est un nouveau microgame pour 2 joueurs imaginé par Erwann Ricord, l'auteur de Western Legends Showdown. Tiré de la licence de BD éponyme, Le Roy des Ribauds vous invite à plonger dans les complots politiques de la France moyenâgeuse. Manipulez la composition de la cour du Roy pour accomplir l'un des complots possibles, et gagner la partie ! Avec 4 types de carte, chacune ayant un effet spécifique, et 3 conditions de victoire possible, Le Roy des Ribauds est un petit bijou de minimalisme, profondément stratégique. Les cartes disposent également de reliures dorées, donnant un aspect premium à l'ensemble. Sortie majeure du FIJ 2024, le Roy des Ribauds est l'étendart des microgames crées par Matagot.

Par Ronan Toulhoat, Erwann Ricord
Chez Akileos

|

Auteur

Ronan Toulhoat, Erwann Ricord

Editeur

Akileos

Genre

Jeux de société

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Roy des Ribauds par Ronan Toulhoat, Erwann Ricord

Commenter ce livre

 

Le Roy des Ribauds

Ronan Toulhoat, Erwann Ricord

Paru le 24/06/2026

Akileos

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782355746826
9782355746826
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.