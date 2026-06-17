Le Roy des Ribauds, c'est un nouveau microgame pour 2 joueurs imaginé par Erwann Ricord, l'auteur de Western Legends Showdown. Tiré de la licence de BD éponyme, Le Roy des Ribauds vous invite à plonger dans les complots politiques de la France moyenâgeuse. Manipulez la composition de la cour du Roy pour accomplir l'un des complots possibles, et gagner la partie ! Avec 4 types de carte, chacune ayant un effet spécifique, et 3 conditions de victoire possible, Le Roy des Ribauds est un petit bijou de minimalisme, profondément stratégique. Les cartes disposent également de reliures dorées, donnant un aspect premium à l'ensemble. Sortie majeure du FIJ 2024, le Roy des Ribauds est l'étendart des microgames crées par Matagot.