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Mon joli tour du monde

Marie Riem, Xxx

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40 planches à colorier pour un moment d'évasion ! Embarquez pour un tour du monde doux et coloré ! Des montagnes andines du Pérou aux bateaux de la baie d'Ha Long au Vietnam, en passant par les grands lacs canadiens et les pyramides d'Egypte, explorez des scènes dépaysantes et poétiques. Une invitation à la créativité et au voyage... Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Illustratrice passionnée et créatrice d'une marque de papeterie, Marie Riem s'inspire de ses voyages pour créer des oeuvres douces et empreintes de nostalgie.

Par Marie Riem, Xxx
Chez Dessain et Tolra

|

Auteur

Marie Riem, Xxx

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Coloriages adultes

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Mon joli tour du monde

Marie Riem, Xxx

Paru le 17/06/2026

96 pages

Dessain et Tolra

18,95 €

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Scannez le code barre 9782295017741
9782295017741
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