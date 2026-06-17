Mon joli tour du monde

40 planches à colorier pour un moment d'évasion ! Embarquez pour un tour du monde doux et coloré ! Des montagnes andines du Pérou aux bateaux de la baie d'Ha Long au Vietnam, en passant par les grands lacs canadiens et les pyramides d'Egypte, explorez des scènes dépaysantes et poétiques. Une invitation à la créativité et au voyage... Chaque page est prédécoupée et imprimée sur du papier aquarelle 180 grammes pour faciliter la mise en couleurs. Illustratrice passionnée et créatrice d'une marque de papeterie, Marie Riem s'inspire de ses voyages pour créer des oeuvres douces et empreintes de nostalgie.