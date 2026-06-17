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#Roman francophone

La bibliothèque des coeurs cabossés

Katarina Bivald

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Quel plaisir y a-t-il à lire un livre merveilleux, si on ne peut pas le signaler à d'autres personnes, en parler et le citer à tout bout de champ ? Tout commence par un échange de lettres sur la littérature et la vie entre deux femmes que tout oppose : Sara Lindqvist, jeune Suédoise de vingt-huit ans, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, et Amy Harris, vieille dame cultivée de Broken Wheel, dans l'Iowa. Lorsque Sara perd son travail de libraire, son amie l'invite à venir passer des vacances chez elle. A son arrivée, une malheureuse surprise l'attend : Amy est décédée. Seule et déboussolée, Sara choisit de poursuivre quand même son séjour à Broken Wheel et de redonner un souffle à cette communauté attachante et un brin loufoque... grâce aux livres, bien sûr.

Par Katarina Bivald
Chez J'ai lu

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Auteur

Katarina Bivald

Editeur

J'ai lu

Genre

Littérature française

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La bibliothèque des coeurs cabossés

Katarina Bivald trad. Carine Bruy

Paru le 17/06/2026

512 pages

J'ai lu

9,60 €

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