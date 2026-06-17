Fonction publique Mode d'emploi

A jour des dernières réformes, 38 fiches de révision avec l'essentiel des connaissances à maîtriser, pour tout comprendre de la fonction publique : - Son fonctionnement - L'organisation nationale et territoriale de l'Etat - Le fonctionnement des collectivités territoriales - Les finances publiques locales270 QCM corrigés pour répondre aux questions incontournables sur la fonction publique et vérifier l'acquisition de vos connaissances. L'ouvrage idéal pour réviser et s'entraîner que vous passiez un concours, un examen ou un entretien !