La BD qui t'aide à avoir confiance en toi

Un titre sur une problématique de société : l'apprentissage de la confiance en soi. Je ne sais pas toi, mais moi, chaque fois qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie, on me dit : 'Si tu avais confiance en toi, cela se passerait mieux". Ce qui est sûr, c'est que c'est HYPER IMPORTANT d'avoir confiance en soi ! C'est ce qui te permet de te sentir bien avec toi-même et avec les autres. Ce qui changera ta vie pour toujours ! Mais comment y arriver ? Tu trouveras dans cette BD tous les trucs qui t'aideront à avoir confiance en toi. Des conseils, des expériences à tenter des pièges à éviter... Car heureusement, la confiance en soi, ça s'apprend ! Et nous, on sera là pour t'encourager !