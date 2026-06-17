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#Bande dessinée jeunesse

La BD qui t'aide à avoir confiance en toi

Adrienne Barman, Géraldine Bindi

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Un titre sur une problématique de société : l'apprentissage de la confiance en soi. Je ne sais pas toi, mais moi, chaque fois qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie, on me dit : 'Si tu avais confiance en toi, cela se passerait mieux". Ce qui est sûr, c'est que c'est HYPER IMPORTANT d'avoir confiance en soi ! C'est ce qui te permet de te sentir bien avec toi-même et avec les autres. Ce qui changera ta vie pour toujours ! Mais comment y arriver ? Tu trouveras dans cette BD tous les trucs qui t'aideront à avoir confiance en toi. Des conseils, des expériences à tenter des pièges à éviter... Car heureusement, la confiance en soi, ça s'apprend ! Et nous, on sera là pour t'encourager !

Par Adrienne Barman, Géraldine Bindi
Chez Casterman

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Auteur

Adrienne Barman, Géraldine Bindi

Editeur

Casterman

Genre

BD jeunesse divers

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La BD qui t'aide à avoir confiance en toi

Adrienne Barman, Géraldine Bindi

Paru le 17/06/2026

64 pages

Casterman

15,95 €

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Scannez le code barre 9782203310582
9782203310582
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