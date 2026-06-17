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Histoires extraordinaires de ballons

Jérôme Giacomomi, Matthieu Gobbi

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Qui a pris la première photographie de Paris vu du ciel ? Comment Léon Gambetta a-t-il réussi à s'échapper de la capitale française assiégée en 1870 ? De quelle façon a été conçue la vasque olympique des Jeux de 2024 ? Ces événements, et bien d'autres encore, s'inscrivent dans une fabuleuse aventure humaine et technologique, pleine d'innovation et d'audace, portée par des personnalités hautes en couleur. Depuis le vol des frères Montgolfier en 1783, Paris n'a cessé d'être le théâtre de premières fois extraordinaires. Les aérostats ont toujours repoussé les limites, accompagnant le progrès scientifique et émerveillant le grand public. Une certitude : hier comme aujourd'hui, les ballons ont su faire rêver la Ville lumière et le monde entier.

Par Jérôme Giacomomi, Matthieu Gobbi
Chez Flammarion

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Auteur

Jérôme Giacomomi, Matthieu Gobbi

Editeur

Flammarion

Genre

Monographies

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Histoires extraordinaires de ballons

Jérôme Giacomomi, Matthieu Gobbi

Paru le 17/06/2026

192 pages

Flammarion

29,00 €

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Scannez le code barre 9782080155856
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