Le coup de soleil de Durdur

Venez soigner les bobos des amis de Vida la Véto à Bois-Joli ! - Une héroïne qui dédramatise les bobos du quotidien - Une histoire expliquant comme se protéger du soleil et soigner un coup de soleil... parfaite pour les beaux jours ! - Un univers coloré, joyeux et bienveillant Dès 3 ans. Résumé : Il fait beau, aujourd'hui ! Durdur va jouer au lac avec ses amis. La journée est si remplie qu'il oublie de mettre de la crème solaire. Ouille, ça brûle ! Heureusement, Vida est là pour soigner ses coups de soleil.