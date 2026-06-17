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Le coup de soleil de Durdur

Catherine Kalengula, Master Spin

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Venez soigner les bobos des amis de Vida la Véto à Bois-Joli ! - Une héroïne qui dédramatise les bobos du quotidien - Une histoire expliquant comme se protéger du soleil et soigner un coup de soleil... parfaite pour les beaux jours ! - Un univers coloré, joyeux et bienveillant Dès 3 ans. Résumé : Il fait beau, aujourd'hui ! Durdur va jouer au lac avec ses amis. La journée est si remplie qu'il oublie de mettre de la crème solaire. Ouille, ça brûle ! Heureusement, Vida est là pour soigner ses coups de soleil.

Par Catherine Kalengula, Master Spin
Chez Hachette

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Auteur

Catherine Kalengula, Master Spin

Editeur

Hachette

Genre

Autres personnages

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Le coup de soleil de Durdur

Catherine Kalengula, Master Spin

Paru le 17/06/2026

32 pages

Hachette

5,50 €

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Scannez le code barre 9782017345589
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