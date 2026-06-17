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20 lois pour une vie alignée

Anne-Sophie Casper

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Et si votre vie tenait en 20 lois... Etes-vous prêt-e à déverrouiller votre plein potentiel ? 20 lois pour une vie alignée est un programme de transformation intérieure clair, structuré et ultra-pratique, né de l'expérience d'Anne-Sophie Casper. Loin des discours abstraits, elle propose une spiritualité incarnée, accessible, pour éclairer ce que nous vivons ici et maintenant. En mêlant sagesses ancestrales, numérologie, karma, accords toltèques et outils modernes, ce livre répond aux grands défis actuels : perte de sens, fatigue émotionnelle, surcharge mentale, addictions numériques, sentiment de déconnexion à soi. Vous y trouverez : des tests d'autoévaluation pour situer où vous en êtes pour chaque loi ; des rituels concrets et des protocoles de libération karmique guidés pas à pas ; des exercices simples à intégrer dans votre quotidien. Chaque loi devient une clé immédiatement utilisable pour transformer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Un livre-compagnon puissant pour celles et ceux qui ne veulent plus subir leur vie, mais choisir de la créer en pleine conscience.

Par Anne-Sophie Casper
Chez Hachette

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Auteur

Anne-Sophie Casper

Editeur

Hachette

Genre

Esotérisme

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20 lois pour une vie alignée

Anne-Sophie Casper

Paru le 17/06/2026

240 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017342946
9782017342946
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