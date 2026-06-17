Le mystère de la prophétie des Douze est enfin levé... mais ouvre-t-il la voie à une nouvelle Ere d'Apocalypse ? Ou faudra-t-il le sacrifice d'un héros pour sauver le monde ? Une chose est sûre : les X-Men ne sortiront pas indemnes de ces événements, et Nathan Summers, alias Cable, en sera profondément marqué. Avec ce cinquante-huitième volume, les X-Men deviennent les premiers héros de la collection INTEGRALE à franchir le cap de l'an 2000. Crossover Ages of Apocalypse oblige, cet album réunit de nombreuses séries majeures : X-Men, Uncanny X-Men, mais aussi X-Force, Cable et Wolverine.