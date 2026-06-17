L'évangile selon Ultron

Emprisonné à tort, James Rhodes a pu se rendre compte que certains vilains ne demandaient qu'à trouver le chemin de la rédemption. Avec Tony Stark, il forme une nouvelle équipe d'Avengers mêlant ces personnages à Spider-Woman et Firestar. Mais en accueillant Ultron au sein du groupe, Iron Man et War Machine ne vont-ils pas un peu trop loin ? Ce mois-ci, MARVEL DELUXE propose non pas un, mais deux albums contenant uniquement du matériel inédit (le premier étant Scarlet Witch & Quicksilver). Retrouvez ici l'intégralité de la récente série West Coast Avengers, écrite par l'infatigable Gerry Duggan (Deadpool, Iron Man).