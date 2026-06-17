Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

The Swimmer's Game

Marzia Myers

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Est-elle prête à plonger tête la première à ses côtés ? Rose n'a jamais été aussi troublée que ces derniers jours. Depuis sa rupture avec Kaine, cet idiot qui lui a brisé le coeur, elle n'arrête pas de croiser Lowen. Au-delà d'être le mec le plus intimidant du campus, ce nageur aux boucles désordonnées et aux yeux sombres est le rival de son ex-petit ami. Celui dont ce dernier se méfie par-dessus tout et qui menace de gagner les prochains championnats de natation de Miami. Rose ne peut pas s'empêcher de remarquer la façon dont Lowen la regarde, comme s'il avait pertinemment conscience de la déstabiliser. Pourtant, se rapprocher de lui serait une mauvaise idée, et elle le sait. Rose n'est pas prête à redonner sa confiance. Encore moins à quelqu'un qui a une si mauvaise réputation. Alors pourquoi l'image de son corps d'athlète la tourmente-t-elle ? Rose pourrait-elle céder aux vagues de désir qui la parcourent dès que Lowen la frôle dans les couloirs ? Niveau d'intensité : 1/4. A propos de l'autrice En plus d'être une créatrice de contenu appréciée de nombreux internautes, Marzia Myers est autrice de romance ! Elle s'est fait connaître sur la plateforme d'écriture Wattpad où elle comptabilise près de 5 millions de lectures. The Swimmer's Game est son premier roman dans la Collection &H.

Par Marzia Myers
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Marzia Myers

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Swimmer's Game par Marzia Myers

Commenter ce livre

 

The Swimmer's Game

Marzia Myers

Paru le 17/06/2026

256 pages

HarperCollins France

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033926290
9791033926290
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.