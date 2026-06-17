Est-elle prête à plonger tête la première à ses côtés ? Rose n'a jamais été aussi troublée que ces derniers jours. Depuis sa rupture avec Kaine, cet idiot qui lui a brisé le coeur, elle n'arrête pas de croiser Lowen. Au-delà d'être le mec le plus intimidant du campus, ce nageur aux boucles désordonnées et aux yeux sombres est le rival de son ex-petit ami. Celui dont ce dernier se méfie par-dessus tout et qui menace de gagner les prochains championnats de natation de Miami. Rose ne peut pas s'empêcher de remarquer la façon dont Lowen la regarde, comme s'il avait pertinemment conscience de la déstabiliser. Pourtant, se rapprocher de lui serait une mauvaise idée, et elle le sait. Rose n'est pas prête à redonner sa confiance. Encore moins à quelqu'un qui a une si mauvaise réputation. Alors pourquoi l'image de son corps d'athlète la tourmente-t-elle ? Rose pourrait-elle céder aux vagues de désir qui la parcourent dès que Lowen la frôle dans les couloirs ? Niveau d'intensité : 1/4. A propos de l'autrice En plus d'être une créatrice de contenu appréciée de nombreux internautes, Marzia Myers est autrice de romance ! Elle s'est fait connaître sur la plateforme d'écriture Wattpad où elle comptabilise près de 5 millions de lectures. The Swimmer's Game est son premier roman dans la Collection &H.