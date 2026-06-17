Les petites histoires de la guerre de Trente Ans, entre Mons et Dunkerque

INEDIT. - Un lot inédit de 4000 lettres adressées au duc révèlent les coulisses de la vie pendant la guerre. Si la Guerre de Trente Ans est souvent réduite à ses traités et ses batailles, l'essentiel de sa réalité réside dans les replis de l'administration et du vécu quotidien. A cet égard, le fonds d'archives du duc d'Havré (1595-1640), conservé à Mons, constitue un gisement documentaire exceptionnel et encore en friche. Fort de plus de 4 000 lettres, ce corpus offre une vision systémique de la société du XVIIe siècle à travers les réseaux d'un homme clé, futur président du Conseil des Finances. L'intérêt de ce fonds ne réside pas seulement dans sa masse critique, mais dans sa capacité à croiser les champs de recherche : Micro-histoire & Economie : une analyse fine de l'endettement privé et des circuits financiers de l'époque ; Histoire des mentalités : l'étude de la rumeur et du sentiment de complot comme moteurs de l'action politique ; Patrimoine & Arts : les échanges inédits avec l'architecte, éclairant les commandes ducales ; Anthropologie du politique : l'imbrication étroite du spirituel et du temporel ("l'épée et le goupillon"). Ce fonds n'est pas une simple collection de correspondances ; c'est un laboratoire permettant d'observer comment la structure sociale résiste, s'adapte ou s'effondre face au tragique de l'histoire.