Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les petites histoires de la guerre de Trente Ans, entre Mons et Dunkerque

Belle jean-louis Van

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
INEDIT. - Un lot inédit de 4000 lettres adressées au duc révèlent les coulisses de la vie pendant la guerre. Si la Guerre de Trente Ans est souvent réduite à ses traités et ses batailles, l'essentiel de sa réalité réside dans les replis de l'administration et du vécu quotidien. A cet égard, le fonds d'archives du duc d'Havré (1595-1640), conservé à Mons, constitue un gisement documentaire exceptionnel et encore en friche. Fort de plus de 4 000 lettres, ce corpus offre une vision systémique de la société du XVIIe siècle à travers les réseaux d'un homme clé, futur président du Conseil des Finances. L'intérêt de ce fonds ne réside pas seulement dans sa masse critique, mais dans sa capacité à croiser les champs de recherche : Micro-histoire & Economie : une analyse fine de l'endettement privé et des circuits financiers de l'époque ; Histoire des mentalités : l'étude de la rumeur et du sentiment de complot comme moteurs de l'action politique ; Patrimoine & Arts : les échanges inédits avec l'architecte, éclairant les commandes ducales ; Anthropologie du politique : l'imbrication étroite du spirituel et du temporel ("l'épée et le goupillon"). Ce fonds n'est pas une simple collection de correspondances ; c'est un laboratoire permettant d'observer comment la structure sociale résiste, s'adapte ou s'effondre face au tragique de l'histoire.

Par Belle jean-louis Van
Chez Editions Safran

|

Auteur

Belle jean-louis Van

Editeur

Editions Safran

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les petites histoires de la guerre de Trente Ans, entre Mons et Dunkerque par Belle jean-louis Van

Commenter ce livre

 

Les petites histoires de la guerre de Trente Ans, entre Mons et Dunkerque

Belle jean-louis Van

Paru le 17/06/2026

204 pages

Editions Safran

52,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782874571565
9782874571565
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.