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Le Coeur de Jésus

Carmel, Xxx

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Ce numéro de la revue Vives Flammes est entièrement consacré à la dévotion au Sacré-Coeur de Jésus, explorée à travers la riche tradition carmélitaine. Depuis Thérèse d'Avila jusqu'aux figures modernes comme sainte Maravillas, surnommée "la Thérèse d'Avila du XXe siècle" , le numéro met en lumière les saintes et religieuses pour qui le Sacré-Coeur fut source de contemplation et d'action. La doctrine de Thérèse de Lisieux elle-même y plonge ses racines. La revue donne ainsi aux lecteurs une clé fondamentale pour percevoir la manière dont le Christ ne cesse de déverser son amour infini sur chacun depuis le transpercement de son coeur sur la Croix.

Par Carmel, Xxx
Chez Editions du Carmel

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Auteur

Carmel, Xxx

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Vie chrétienne

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Le Coeur de Jésus

Carmel, Xxx

Paru le 17/06/2026

80 pages

Editions du Carmel

9,00 €

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