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#Roman francophone

Just Friends

Haley Pham

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Pendant leur enfance, Blair et Declan étaient inséparables. Mais lorsqu'un baiser les fait passer du statut d'amis à quelque chose d'autre, tout change. Un instant de grâce, suivi d'un drame qui a tout brisé, les condamnant à quatre ans de silence, d'éloignement et de regrets. Aujourd'hui, Blair est de retour dans son petit village d'enfance pour soutenir sa mère et sa grand-tante malade. Pour joindre les deux bouts, la jeune femme postule dans un café. Et elle découvre que l'établissement est géré par... Declan lui-même ! Et aussitôt, de vieilles blessures refont surface, des secrets sont révélés et des étincelles renaissent. Car c'est le seul garçon qu'elle a aimé. Celui qu'elle a perdu. Et celui qui fait encore battre son coeur. Leur avenir pourra-t-il un jour être libéré du poids de leur passé ?

Par Haley Pham
Chez City Editions

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Auteur

Haley Pham

Editeur

City Editions

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Just Friends

Haley Pham

Paru le 17/06/2026

450 pages

City Editions

19,90 €

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