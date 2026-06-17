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Called Game Tome 10

Kaneyoshi Izumi

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L'amour fait parfois saigner les coeurs plus profonde ment qu'une lame d'e pe e... Alors que la relation entre Christina et Kay se complique, Violette, quant a elle, doit choisir entre Edward et Arthur... Or, malgre l'affection qu'elle porte au premier, la chevaleresse lui pre fe re le roi, aux co te s duquel elle souhaite combattre. Maintenant que la guerre qui de chirait le royaume a pris fin, la capitale ce le bre la victoire de son souverain. A la cour, la lutte pour le tro ne peut reprendre. C'est un tout autre champ de bataille, fait de manigances, de sourires police s et de robes virevoltantes, qui attend de sormais Violette.

Par Kaneyoshi Izumi
Chez Kazé Editions

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Auteur

Kaneyoshi Izumi

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shojo/fille

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Called Game Tome 10

Kaneyoshi Izumi

Paru le 17/06/2026

Kazé Editions

7,15 €

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