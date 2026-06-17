Rokudenashi Blues Tome 25

Sans se soucier du risque de se voir retirer sa licence, Taison se rend à Yokohama pour venger Hiroto. Il est abasourdi en découvrant que Shirai est à l'origine de tous ces incidents, dont il a minutieusement orchestré le scénario. Chiaki, elle aussi partie à Yokohama à la recherche de Taison, se retrouve face à Shirai, qui lui révèle une vérité choquante. Tandis qu'il crache son venin, Chiaki prie le ciel. Quant à Taison... Un dénouement chargé d'émotion attend nos bons à rien !