Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Rokudenashi Blues Tome 25

Masanori Morita

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sans se soucier du risque de se voir retirer sa licence, Taison se rend à Yokohama pour venger Hiroto. Il est abasourdi en découvrant que Shirai est à l'origine de tous ces incidents, dont il a minutieusement orchestré le scénario. Chiaki, elle aussi partie à Yokohama à la recherche de Taison, se retrouve face à Shirai, qui lui révèle une vérité choquante. Tandis qu'il crache son venin, Chiaki prie le ciel. Quant à Taison... Un dénouement chargé d'émotion attend nos bons à rien !

Par Masanori Morita
Chez Pika Edition

|

Auteur

Masanori Morita

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Rokudenashi Blues Tome 25 par Masanori Morita

Commenter ce livre

 

Rokudenashi Blues Tome 25

Masanori Morita

Paru le 17/06/2026

354 pages

Pika Edition

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782811668556
9782811668556
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.