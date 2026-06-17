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Défense de la poésie

Percy Bysshe Shelley

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"Les poètes sont les législateurs non reconnus du monde". Ecrit en réponse à ceux qui jugent la poésie inutile, ce texte de Percy Shelley en affirme la nécessité. Il y défend l'imagination comme une force essentielle, capable d'élargir la pensée et de nourrir la sensibilité. Dans cet essai, et à rebours d'une époque tournée vers l'intérêt et l'efficacité, Shelley rend à la poésie sa place centrale : celle d'une énergie discrète mais décisive, qui façonne les idées, les valeurs et les sociétés elles-mêmes. Préface de Marc Porée.

Par Percy Bysshe Shelley
Chez Mille et une Nuits

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Auteur

Percy Bysshe Shelley

Editeur

Mille et une Nuits

Genre

Critique Poésie

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Défense de la poésie

Percy Bysshe Shelley

Paru le 17/06/2026

96 pages

Mille et une Nuits

5,00 €

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