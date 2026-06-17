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Méthodologie du droit

Frédéric-Jérôme Pansier

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Réussir ses études de droit - Méthodologie juridique Maîtriser la méthode, c'est déjà maîtriser le droit. Clair, complet et concret, cet ouvrage accompagne les étudiants en droit, de la licence 1 au master, ainsi que les candidats au CRFPA, dans la maîtrise des principaux exercices juridiques : commentaire d'arrêt, cas pratique, dissertation juridique, commentaire d'article, note de synthèse et examen oral. Chaque exercice est expliqué pas à pas afin d'aider l'étudiant à comprendre les attentes universitaires, à construire un raisonnement rigoureux, à structurer ses réponses et à éviter les erreurs classiques. Grâce à des exemples corrigés, des conseils pratiques et des quiz d'autoévaluation, cet ouvrage transforme la méthodologie juridique en réflexes efficaces. Il comprend également une partie consacrée aux sources du droit et à la documentation juridique, pour apprendre à utiliser les codes, la doctrine, la jurisprudence et les ressources en ligne avec précision. Un guide indispensable pour progresser, gagner en confiance et réussir ses études juridiques. Les atouts de cet ouvrage : - Une méthode complète pour réussir en droit L'ouvrage couvre tous les grands exercices juridiques : commentaire d'arrêt, cas pratique, dissertation, commentaire d'article, note de synthèse et oral. - Un accompagnement de la licence au CRFPA Adapté aux étudiants dès la licence, aux masters et aux candidats aux examens professionnels. - Des exemples corrigés pour comprendre concrètement La pédagogie par l'exemple permet de transformer la théorie en réflexes méthodologiques. - Des quiz pour vérifier ses acquis Chaque partie permet à l'étudiant de s'autoévaluer et de mesurer sa progression. - Une aide précieuse pour la recherche juridique Une partie dédiée à la documentation juridique apprend à mieux utiliser les codes, les ouvrages, la doctrine, la jurisprudence et les ressources en ligne. - Un atout pour le CRFPA L'ouvrage contient l'épreuve de droit des obligations 2025 du CRFPA corrigée, offrant aux candidats un entraînement récent, concret et utile pour comprendre les attentes de l'examen, perfectionner leur méthode et progresser dans une matière essentielle.

Par Frédéric-Jérôme Pansier
Chez LexisNexis

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Auteur

Frédéric-Jérôme Pansier

Editeur

LexisNexis

Genre

Méthodes de travail

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Méthodologie du droit

Frédéric-Jérôme Pansier

Paru le 17/06/2026

450 pages

LexisNexis

15,00 €

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