Comprendre, mémoriser et réussir : le guide clair et structuré pour maîtriser les libertés fondamentales et préparer au mieux vos examens. Clair, structuré et pédagogique, cet ouvrage synthétise l'essentiel du droit des libertés fondamentales pour les étudiants de Licence 2 et les candidats du CRFPA. Grâce à ses encadrés, schémas et rappels clés, il facilite la compréhension et la mémorisation et permet une préparation solide aux examens. 1/ Une compréhension facilité des enjeux essentiels : l'ouvrage met en lumière les grands mécanismes et les principes directeurs des libertés fondamentales grâce à une présentation claire, progressive et accessible. Il aide les étudiants à appréhender cette matière dense en la rendant intelligible et logique, étape par étape. 2/ Ultra pédagogique : encadrés, schémas, rappels de définitions, mise en perspective des décisions importantes, tout est pensé pour favoriser l'apprentissage et la mémorisation. 3/ Un outil complet mais synthétique : l'ensemble du programme est traité mais l'ouvrage va à l'essentiel ce qui en fait un support idéal pour réviser efficacement et se préparer sereinement au examens de L2 comme à l'oral du CRFPA.